Бросились врассыпную, папа не догонит: 82-летний Виторган с дочками-погодками пришел в синагогу

82-летний Эммануил Виторган, вернувшийся недавно из отпуска в Латвии, посетил накануне синагогу в Москве. Актер пришел не один, а по традиции с женой и маленькими дочками. Как это было, он показал в своем микроблоге.

Нарядные дочурки Виторгана и Млодик не стали скучать и бросились от отца врассыпную. Крошки-погодки обожают резвиться и делают это в любой подходящей ситуации. Четырехлетняя Этель так увлеклась, что небольно врезалась в рекламный стенд, расположенный в стороне.

Напомним, маленькие дочки появились у Виторгана благодаря суррогатным матерям. Актер с их рождением стал многодетным отцом – у него есть дочь Ксения и сын Максим.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!