«Люди настолько заждались»: Киркоров озвучил свой рекорд по количеству концертов за один месяц

Поп-король на днях выступал с красивой программой в Санкт-Петербурге, а впереди его концерты в Москве.

Музыкант Филипп Киркоров, который три дня подряд выступал в Санкт-Петербургском БКЗ «Октябрьский», заявил, что ему не привыкать петь перед благодарными поклонниками каждый день.

«Для меня это, конечно, не рекорд, в моей биографии было и по тридцать концертов. Но тут приятно, что даже в это непростое время люди настолько заждались, что мы добавили еще по дополнительному концерту в Москве и в Питере». Филипп Киркоров

Как отметил Филипп Киркоров, он очень благодарен своим поклонникам. Дело в том, что многие из них купили билеты на концерты два года назад перед пандемией. По словам музыканта, сейчас ему ничего не помешает реализовать свои самые безумные, творческие и креативные планы, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что у Филиппа Киркорова впереди большая программа в Москве. На протяжении четырех дней, с 27 по 30 апреля, он будет выступать в Кремлевском дворце.

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