«Говорите, да не заговаривайтесь»: Крапивина попросила Данилко перестать «припудривать носик»

Бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина в соцсетях раскритиковала украинского музыканта Андрея Данилко, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка.

Крапивина заметила, что он «большой знаток всевозможных запрещенных веществ», который старается проецировать свои привычки на окружающих. По ее словам, именно эти вещества сваливают музыканта время от времени в глубокую депрессию.

«Моя жизнь настолько насыщена событиями, что мне совершенно нет необходимости употреблять то, чем вы обычно припудриваете носик. Так что говорите, да не заговаривайтесь». Нателла Крапивина

Ранее Андрей Данилко намекнул, что Нателла Крапивина сама не прочь побаловаться запрещенными препаратами. «Нателла, хватит нюхать уже», — говорил украинский певец.

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