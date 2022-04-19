«Как найду хорошее жилье – сразу перееду»: Андрей Губин планирует летом покинуть Россию

Как отметил музыкант, он пока не строит планов на далекое будущее.

Певец Андрей Губин заявил, что в скором времени покинет Россию. При этом некогда популярный музыкант заметил, что планов на далекое будущее не строит.

«В подходящих условиях будет легче, как найду хорошее жилье, сразу переду. На лето хочу поехать на месяц в Египет, поплавать в море. Это будет полезно для спины». Андрей Губин

По словам Андрея Губина, в Москве, где он сейчас находится, он ночует в разных местах. Снимает квартиры. Как добавил Губин, он так и будет переезжать с места на место пока не найдет тихое жилье в Москве или какой-нибудь дом в Подмосковье, сообщает woman.ru.

Напомним, что Андрей Губин уже много лет не выходит на сцену из-за проблем со здоровьем. Несколько раз его представители анонсировали скорый тур музыканта по городам России с новой программой, но он все время переносится по самым разным причинам.

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