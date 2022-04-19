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«Как найду хорошее жилье – сразу перееду»: Андрей Губин планирует летом покинуть Россию

Как отметил музыкант, он пока не строит планов на далекое будущее.

«Как найду хорошее жилье – сразу перееду»: Андрей Губин планирует летом покинуть Россию
Андрей Губин. Фото: Global Look Press

Певец Андрей Губин заявил, что в скором времени покинет Россию. При этом некогда популярный музыкант заметил, что планов на далекое будущее не строит.

Андрей Губин
Андрей Губин. Фото: Global Look Press

«В подходящих условиях будет легче, как найду хорошее жилье, сразу переду. На лето хочу поехать на месяц в Египет, поплавать в море. Это будет полезно для спины».

Андрей Губин

По словам Андрея Губина, в Москве, где он сейчас находится, он ночует в разных местах. Снимает квартиры. Как добавил Губин, он так и будет переезжать с места на место пока не найдет тихое жилье в Москве или какой-нибудь дом в Подмосковье, сообщает woman.ru.

Напомним, что Андрей Губин уже много лет не выходит на сцену из-за проблем со здоровьем. Несколько раз его представители анонсировали скорый тур музыканта по городам России с новой программой, но он все время переносится по самым разным причинам.

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