Кто есть кто в «Маске»: какие звезды уже покинули проект и кто претендует на победу

Телепроект уже близится к финалу, эмоции накалены до предела.

Шоу «Маска» на НТВ в третьем сезоне вновь бьет телерекорды. Проект полюбился многим уже давно, и сейчас миллионы зрителей ждут вечера воскресенья, чтобы снова насладиться талантом таинственных участников и рассекретить одного из них.

Первый полуфинал уже прошел. На шоу осталось всего пятеро участников — это Анубис, Монстрик, Пчела, Мухомор и Дракон. Именно об этих переодетых звезд жюри так еще и не сложило единой версии. А покинули шоу девять переодетых артистов, певцов и спортсменов. Итак, кто же мог дойти до финала, но не смог?

Первым шоу покинул Пес. Несмотря на его подсказки, жюри так и не смогло угадать, что в костюме собаки прятался Роман Костомаров.

Следующим разоблаченным стал Павлин. И среди версий, которые озвучивали судьи, как-то звучало, что там прячется Альбина Джанабаева. Так и вышло, птицей оказалась жена Валерия Меладзе.

Насчет Лошади в Сети разгорелись жаркие споры. Милое создание многие стали защищать, обвиняя судей в несправедливом решении раскрыть личность этой артистки. В костюме пряталась Нонна Гришаева, поразившая всех своим вокалом.

А вот Джокер сам себя выдал. Он спел хит «Птичка» дуэта HammAli и Navai собственным голосом, и все узнали, что под двуличной маской скрывался певец Наваи Бакиров.

Осьминога тоже очень быстро раскусили. Им оказалась певица Наталья Подольская, и она покинула шоу пятой по счету.

Узнаваемой оказалась и певица Мари Краймбрери. Девушка не скрывала своего тембра, выдавая себя в каждой песне. Поэтому жюри было единогласно в своей версии.

Разоблачили следом Малыша. И тут всех ждал сюрприз. Никто из жюри не назвал имени Руслана Алехно. Певец смог так скрыть голос и завуалировать свою личность, что жюри пришлось признать: они не узнали музыканта под маской.

Пончиком оказалась Ирина Понаровская. 69-летняя заслуженная артистка также мастерски скрывалась, что в момент разоблачения ахнули все. Шок на лицах звезд был неподдельный: никто не ожидал увидеть в костюме выпечки Понаровскую.

Девятым в шаге от финала покинул проект Козерог. С самого первого выпуска Филипп Киркоров узнал в нем Никиту Преснякова, обращался к нему не иначе как «сынок», рассказывая о его детстве и бабушке Алле. И не ошибся: киберпарнокопытным оказался именно внук Пугачевой.

Впереди самые эмоциональные выпуски проекта — второй полуфинал и грандиозное завершение шоу, в котором все узнают не только победившую маску, но и имя звезды под ней.

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