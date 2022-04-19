Как приготовить штрудель с мороженым
Видео
Лучшая закуска к столу за 10 минут – брускетта
Видео

«Не было ни одной лодки на Сардинии, где бы он не пел свои частушки»: Белоцерковская – о Баскове

Скандальная журналистка, которая скрывается от закона во Франции, оскорбила музыканта.

«Не было ни одной лодки на Сардинии, где бы он не пел свои частушки»: Белоцерковская – о Баскове
Вероника Белоцерковская. Фото: кадр из программы "А поговорить?"

Скандальная и опальная журналистка Вероника Белоцерковская, которая скрывается от правосудия во Франции, в интервью Ирине Шихман оскорбила музыканта Николая Баскова.

Николай Басков
Николай Басков. Фото: Global Look Press

Как отметила Вероника Белоцерковская, она не верит, что Николай Басков искренне любит свою родину. Его патриотизм она назвала наигранным и лицемерным. Кроме того, Белоцерковская напомнила, что певец часто выступал ранее в Европе, где пел для олигархов.

«Не было ни одной лодки на Сардинии, где бы он не пел свои частушки».

Вероника Белоцерковская

Напомним, что Николай Басков часто в соцсетях выражал свою позицию относительно событий на Украине. По его словам, он истинный патриот своей страны.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Вероника БелоцерковскаяИрина ШихманНиколай БасковСардинияшоу "А поговорить?"