«Не было ни одной лодки на Сардинии, где бы он не пел свои частушки»: Белоцерковская – о Баскове

Скандальная журналистка, которая скрывается от закона во Франции, оскорбила музыканта.

Скандальная и опальная журналистка Вероника Белоцерковская, которая скрывается от правосудия во Франции, в интервью Ирине Шихман оскорбила музыканта Николая Баскова.

Как отметила Вероника Белоцерковская, она не верит, что Николай Басков искренне любит свою родину. Его патриотизм она назвала наигранным и лицемерным. Кроме того, Белоцерковская напомнила, что певец часто выступал ранее в Европе, где пел для олигархов.

«Не было ни одной лодки на Сардинии, где бы он не пел свои частушки». Вероника Белоцерковская

Напомним, что Николай Басков часто в соцсетях выражал свою позицию относительно событий на Украине. По его словам, он истинный патриот своей страны.

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