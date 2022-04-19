«Пугал, угрожал»: любовник Ксении Бородиной решил разобраться с Курбаном Омаровым

Накануне в Сети случилась разборка Ксении Бородиной с бывшим мужем Курбаном Омаровым. Звезда вынесла сор из избы после того, как он показал ее предполагаемого любовника, по совместительству бывшего друга Омарова Трофима Семищенко, с таинственной незнакомкой.

Курбан Омаров оправдался за выпад после упреков бывшей, что от нее ему ничего не нужно. Важно лишь выбить долг из Трофима, который насчитывает несколько миллионов. И, судя по всему, полдела сделаны: должник сам вышел на своего займодателя и назначил встречу.

Причем, как рассказал Омаров в своем микроблоге, на связь Семищенко вышел с угрозами.

«Единственный способ моего пропитания — это чтобы Трофим отдал мне долг в три миллиона! Благодаря этой клоунаде, наконец-таки, Трофим, который все это время не брал трубку, позвонил мне и назначил встречу. Пугал, угрожал и сказал, что «заберет здоровье». Уф, что за тигр этот лев!» — сообщил Омаров подписчикам.

Курбан Омаров поблагодарил бывшую жену за содействие и выразил надежду, что встреча все-таки состоится и он сможет вернуть свои деньги.

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