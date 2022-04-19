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Кадр из Африки: Каролина Севастьянова показала вид сзади, позируя на фоне красивого сада

Гимнастка принимала участие в экстремальном шоу и накопила много фотографий из завораживающих мест.

Кадр из Африки: Каролина Севастьянова показала вид сзади, позируя на фоне красивого сада
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова поделилась фотографией из Африки, где она принимает участие с экстремальном шоу на выживание «Звезды в Африке». Красавица уже побывала номинанткой на вылет и проиграла испытание, но Никита Джигурда благородно уступил ей право продолжить борьбу и покинул шоу.

Севастьянова позировала на фоне сада, окружающего лагерь в Лимпопо, в миниатюрной маечке и легинсах телесного оттенка. Все смогли оценить стройную фигуру длинноногой гимнастки, а также упругий тыл, который звезда показала, развернувшись спиной в камере.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Напомним, Севастьянова выиграла в 2012 году Олимпиаду в Лондоне в групповом многоборье. По итогам Игр россиянку признали самой красивой спортсменкой.

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