«Шла пена изо рта»: Елена Проклова рассказала о перенесенном инсульте

В начале года Елена Проклова перенесла инсульт. Но долго не обращалась к врачам, а продолжала выступать на сцене, превозмогая боль. Все случилось по пути на гастроли в Петербург в вагоне поезда.

«Я проснулась с дикой головной болью, рвотой, у меня шла пена изо рта», — цитирует звезду «Пятый канал».

В Северной столице Проклова все-таки вызывала скорую, но от госпитализации отказалась. О чем потом жалела – стоило ей прилечь отдохнуть, как состояние ухудшалось сильнее. На сцене во время спектакля Елена Игоревна убирала пену из рта платком, незаметно прикрываясь веером. И по возвращении домой, в Москву, также отказалась ложиться в больницу.

«До 10-го числа пролежала дома. Как потом выяснилось, у меня ишемический инсульт. Произошло это в мозжечке. Я не могла ни встать, ни сесть, ни поднять голову. Меня рвало. Я для себя попрощалась с жизнью» — рассказала звезда.

Все-таки в больницу Проклова легла, когда уже терпеть боль стало невыносимо. И выяснилось, что у нее в мозжечке гематома размером с куриное яйцо, и убрать ее по сей день невозможно. Восстановившись после инсульта, актриса намерена вернуться к заботе о здоровье осенью.

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