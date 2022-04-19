«Наплел, что совершенно свободен»: Довлатова рассказала, как Нагиев скрыл свой брак и совратил ее

На самом деле, ловелас-телеведущий был женат.

Радиоведущая Алла Довлатова рассказала о своем романе с Дмитрием Нагиевым. Она призналась, что попала под обаяние ловеласа, который уверял ее, что абсолютно свободен. Несовершеннолетняя красавица поверила и влюбилась по уши.

«Он наплел мне, 17-летней дуре, что совершенно свободен. Словом, клеил девушку по полной программе, как обои! Он мне сразу понравился, я даже подумала: «Вот она наконец, моя любовь пришла!» — цитирует звезду сайт «7 дней».

Роман перетек в служебные отношения – Довлатова помогла Нагиеву устроиться на радио. А там и с его женой познакомилась: Казанова скрыл свой брак с журналисткой Алисой Шер. Они, к слову, были женаты 14 лет и стали родителями сына Кирилла, который пошел по стопам отца и стал актером.

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