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Не каждый день такое показывает: Юлия Ефимова в топе с разрезом засветила незагорелые прелести

Пловчиха отдыхает на Гавайях и радует поклонников кадрами из отпуска.

Не каждый день такое показывает: Юлия Ефимова в топе с разрезом засветила незагорелые прелести
Юлия Ефимова. Фото: соцсети

Звезда спорта Юлия Ефимова пропустит в этом году Чемпионат России. Но ее это, похоже, не тревожит – она проводит свой отпуск на Гавайях и не беспокоится о карьере.

Отметив свой 30-летний юбилей, красавица-пловчиха устроила себе райские каникулы. Кадры с отдыха девушка постит в своем микроблоге, и новое фото не заставило себя ждать. На нем Ефимова предстала в кроп-топе с разрезом под грудью. Он подчеркнул незагорелые прелести девушки, вызвав ажиотаж в микроблоге Юлии. Такое она не каждый день показывает!

Юлия Ефимова. Фото: соцсети

Ярым поклонником пляжных снимков Ефимовой является комментатор Дмитрий Губерниев. Но пока журналист не отреагировал на новый кадр красотки.

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