«Мне про тебя пишет весь Кавказ»: Курбан Омаров прошелся по экс-жене Ксении Бородиной

Скандал между Ксенией Бородиной и Курбаном Омаровым, которые прожили в браке почти шесть лет, набирает обороты.

Бывшие супруги обменялись «любезностями» — телеведущая упрекнула блогера воспитанием дочери и его заработками, мол, это она раскрутила его микроблог до четырех миллионов подписчиков. А он указал на ее связь с его бывшим другом, а также ткнул в заботы о дочери, которые та осуществляет, редко бывая дома.

Кроме того, Омаров дал понять, что Бородину обсуждает «весь Кавказ». Она написал об этом в публичном обращении к бывшей жене.

«Я не буду писать, что мне про тебя пишет весь Кавказ. В твоей ситуации – там помощи просить не стоит…» — написал Омаров. Что именно блогер имеет в виду, он не уточнил.

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