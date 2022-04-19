«Ты же продолжаешь хихикать»: звезды устроили Каролине Севастьяновой головомойку из-за вызывающего поведения

Гимнастка и певец Анатолий Цой на шоу «Звезды в Африке» кувыркались в одной постели.

На шоу «Звезды в Африке» пришла Каролина Севастьянова, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. Девушка сразу же завоевала симпатию Анатолия Цоя, да и другие мужчины на проекте были сражены ее красотой и фигурой.

После отбоя Цой начал заигрывать с Севастьяновой, прыгнул к ней в постель, пытался обнимать. Девушке казалось это забавным, она смеялась, чем не давала другим участникам в спальне заснуть.

Наутро звезды устроили девушке допрос, осудив ее поведение. Сама Севастьянова призналась, что вся эта ситуация ей не очень-то нравилась самой: «Мне не нравится, я уже всем тысячу раз сказала, что у меня парень есть». И спрашивала парней, почему за нее не заступились и не оттащили от нее Цоя.

Олег Верещагин заметил на это: «Я вчера лежал, слышал все. Я подумал: «Если ты скажешь: «Ребят, помогите, Толя надоел», мы скажем, не проблема».

Ему вторил Вячеслав Чепурченко. Актер подтвердил готовность прийти на помощь девушке, но дело оказалось в ней самой.

«Понимаешь, смысл в том, что ты же продолжаешь хихикать, мы поэтому и не лезем, потому что вам нравится», — заметил участник.

Роман Юнусов впредь предложил девушке воспользоваться кулаками, чтобы отправить в нокаут настойчивого ухажера. Анатолий Цой в свое оправдание не сказал ничего, заметив: «Да, хорошая девчонка, сразу очертила вокруг себя границы, сказав, что у нее есть парень».

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