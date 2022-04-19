Свободнее некуда: Волочкова в бежевом боди поверх черного белья припала на колено

Балерина Анастасия Волочкова живет в просторном особняке, где предпочитает не ограничивать себя ни в чем. Полная свобода выражается и в выборе одежды – по дому она ходит едва одетая. На этот раз артистка предстала в комнатах в бежевом боди, из-под которого выглядывает черное белье.

Позируя на камеру, Волочкова припала на пол на одно колено. Артистка не стала прикрываться, оставшись в чем была, и поклонники смогли оценить ее домашний прикид.

Ранее Волочкова даже гостей принимала в трусах. Она расхаживала перед своим молодым ухажером без юбки или трико, оставаясь в одной футболке. Как подчеркивает звезда, в этом ее свобода, и живет она как хочет.

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