«Кто она такая вообще?»: Панкратов-Черный прошелся по появившейся на украинском телешоу Лазаревой

Телеведущая Татьяна Лазарева вновь оскандалилась. Она дебютировала в украинском юмористическом шоу «Студия Квартал 95» и посмеялась над российской армией. За это ей прилетело от легендарного отечественного актера Александра Панкратова-Черного. Артист заявил, что она – не более чем «кухарка» и «сидит у плиты на кухне и обжирается испанскими блюдами».

«Кто она такая вообще? Не было бы нашей армии, не было бы и ее — она бы никогда не родилась после второй мировой войны. А она будет над армией смеяться», — жестко поставил на место Лазареву актер.

Панкратов-Черный уверен, что минута славы Лазаревой скоро закончится, и о ней очень быстро забудут – заработков у нее и подобных сбежавших артистов не будет за границей, поскольку там они не нужны, пишет «Пятый канал».

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