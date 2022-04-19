Попытка усидеть на двух стульях: Регина Тодоренко показала букет цветов в честь Украины и России

Телеведущая не обозначила свою позицию о происходящем и пытается отмалчиваться.

Многие звезды российской и украинской сцены обозначили свою позицию по поводу происходящих с конца февраля мировых событий. Но достается и тем, кто продолжает отмалчиваться – волны хейта по-прежнему льются в их адрес с удвоенной силой. Достается и Регине Тодоренко, которая родилась на Украине, но карьеру продолжает делать в России.

Сама Тодоренко, которая сейчас беременна, судя по всему, избрала тактику «усидеть на двух стульях». Поскольку постит в своих микроблогах кадры за Украину и за Россию.

На этот раз жена Влада Топалова разместила картинку с флагами обеих стран. «Подсолнух – это Украина, ромашка – это Россия», — написала звезда.

К слову, еще одна украинка, певица Наташа Королева, набрала в рот воды. Звезда из 90-х никак не заявила о своем мнении, но выступать с концертами продолжает.

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