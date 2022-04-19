Леди в черном: Юлия Михалкова блеснула декольте в силуэтном платье-бюстье

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова давно покинула шоу, сделавшее ее звездой, «Уральские пельмени». Сейчас она задействована в антрепризе с Марией Кравченко и регулярно выходит на сцену в составе труппы спектакля «Отдам бывшего в хорошие руки».

Накануне вновь состоялся показ пьесы, после которого красотка Михалкова встретилась с поклонниками.

Не выходя из образа, Михалкова предстала на памятных фото в черном вечернем платье с открытым декольте и вырезом до бедра. Завершили образ лаковые сапожки на высоком каблуке. Красавица позировала для фото в окружении коллег и поклонников и показала получившийся кадр своим подписчикам в микроблоге.

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