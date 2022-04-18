«Соткан из модных трендов»: Клава Кока выгуляла во Франции аутфит с сапогами-комбо и ярким топом-лапшой

Клава Кока решила расширить сферу своей деятельности и выпустила собственный аромат во Франции.

Звезда прогулялась по улицам Парижа, позируя в ярком, трендовом и необычном аутфите в неоновых тонах.

Образ популярной молодой артистки прокомментировала специально для Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«В ультрамодном образе Клавы Кока аж две стилистические коллаборации, т.е. одна вещь объединяет в себе две модные вещи и соответственно два тренда: объединение воедино кроп-топа и бра, объединение сапог — чулок (ботфорты) и ботинок со шнуровкой на тракторной подошве.

В результате две вещи делают 4 акцента. Кроп-топ подчеркивает талию и подтянутый пресс, встроенный бра делает акцент на грудь, ботфорты — акцент на ноги, а имитация ботинок создает модный контраст женственности своей грубостью, тем самым добавляя эффекта. Хотя, вернее будет сказать, для усиления эффекта, который уже создал ослепительный неоновый оттенок салатового цвета.

Образ яркий, неординарный, со множеством акцентов, но воспринимается целостно и не распадается на детали, поскольку участвует только один цвет. Черный цвет юбки и аксессуаров не содержит цветового пигмента. Мини-юбки вырвались в лидеры в весенне-летнем сезоне 2022. Так что, аутфит Клавы Коки просто соткан из модных трендов», — прокомментировала лук певицы специально для издания Teleprogramma.pro стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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