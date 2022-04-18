Меган Маркл в романтичном боди и брюках клеш поцеловась с принцем Гарри на публике

Меган Маркл является членом королевской семьи с тех пор, как стала женой принца Гарри. Американская актриса была в центре внимания, когда внук королевы Елизаветы II стал выходить с ней в свет. А их свадьба стала событием года.

Но никто не мог представить, что вскоре после рождения сына Арчи они решат уехать в США и откажутся от королевский обязанностей. Последние два года супруги редко появлялись на публике. У них теперь растет дочка Лилибет.

Но на днях принц Гарри и Маркл оставили детей, а сами поехали в тур. Они оказались в Нидерландах. Там герцогиня Сассекская несколько раз появилась на публике.

Она предпочитала носить джинсы и жакеты. После того, как пара отказалась исполнять королевские обязанности, у них появилась возможность не следовать королевскому протоколу. А вот накануне они посетили спортивное мероприятие Invictus Games (Игры непокоренных), в которых участвуют бывшие или действующие военнослужащие, ставшие инвалидами на службе.

На этот раз Меган предстала в черных брюках клеш с завышенной талией и белом боди с открытыми плечами. Она также дополнила образ ожерельем и туфлями Manolo Blahnik. Герцогиня Сассекская не скрывала эмоций, а принц Гарри впервые поцеловал ее на публике. Они умилили тех, кто присутствовал на мероприятии.

К слову, ходят слухи, что супруги тайно навестили королеву Елизавету II в Лондоне. Не исключено, что пара хочет примериться с ней после двух лет отчуждения.

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