«Это тренд сезона!»: Боня вышла на променад по Бали в майке – хите и актуальных палаццо

Стилист Александр Рогов после некоторого перерыва возобновил свои шопинг-влоги на YouTube-канале Rogov live. Ведущий прошелся по магазинам с отечественными брендами и в паре из них остановился возле вешалок с «майками-алкоголичками» или похожими на них.

«Это тренд сезона!» — заверил Рогов.

Он заметил, что актуальны также укороченные модели. К ним он советовал примерять в комплект брюки, шорты или юбки с удлиненной посадкой, чтобы линия живота была не сильно открытой.

Виктория Боня во время отдыха на Бали выбрала как раз такой комплект для своего отпускного променада — она облачилась в топ «а-ля майка-алкоголичка» укороченного кроя с актуальными брюками палаццо на высокой посадке. Сланцы и бейсболка завершили пляжный аутфит звезды.

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