«Орет, пока в кровать не позову»: Басков показал, кто скрашивает его одиночество

Уже 14 лет Николай Басков живет в статусе холостяка.

Николай Басков показал своим поклонникам, кто скрашивает его одиночество. Это оказалась любимая кошка Шанель. Животное сильно привязано к своему хозяину, как и артист к ней. Они даже вместе ложатся спать.

«Она орет, пока я ее в кровать не позову», — процитировал Баскова сайт 5-tv.ru.

Правда, в настоящий момент кошка породы скоттиш-фолд спит отдельно со своими котятами. К радости музыканта, она недавно окотилась. Артист похвастался в программе «Светская хроника» на Пятом канале, что его потомство очень дорогое — один малыш стоит около 30 тысяч рублей.

К слову, за то, чтобы его красотка подружилась с котом, ему тоже пришлось отвалить приличную сумму. На свидание артист подготовил свою красавицу — намыл шампунем и заранее показал ей фото жениха.

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