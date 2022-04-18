50-летняя Орбакайте в небесно-голубом костюме в ретростиле появилась в шоу «Кондитер»

Кристина Орбакайте является известной певицей. Она не скрывает, что любит удивлять публику. С малых лет дочка Аллы Пугачевой снимается в кино. Она также создала свой парфюм. В прошлом году артистка возобновила гастроли.

И теперь, пока мама с семьей находится с Израиле, Кристина ездит по городам России с концертами. Она не перестает делиться кадрами, на которых щеголяет в ярких нарядах.

А вот недавно Орбакайте приняла участие в съемках шоу «Кондитер». Она пообщалась с известным кондитером Ренатом Агзамовым и попробовала десерты участников.

В студии артистка предстала в небесно-голубом костюме в ретростиле с широкими лацканами и брюками клеш. Кристина решила сделать аккуратную укладку и неброский макияж. Некоторые десерты ее восхитили.

К слову, в 50 лет она обладает стройной фигурой и не боится есть сладкое. Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. «Какая красотка», «Шикарная, восхитительная, блистательная», «Просто лучшая», «Красивая женщина, и этим все сказано», «Шикарная, и цвета так идут», «Какая красоточка», «Просто прелесть», «Ох, как вы элегантны», «Слов нет», — прокомментировали кадры подписчики.

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