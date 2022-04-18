Семейная идиллия: Подольская в стеганой куртке цвета экрю вышла на променад с Пресняковым и крохой-сыном

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. После участия в «Фабрике звезд» к ней пришла известность. А потом певица обрела счастье и в личной жизни. В скором времени она отметит 12-ю годовщину со дня свадьбы с Владимиром Пресняковым.

Она порой даже выступает с ним на одной сцене. Артистка признается, что любит проводить время с родными. У нее дома часто бывают гости.

Также Подольская является мамой. Она подарила избраннику сыновей. Артемию уже шесть лет, а вот малышу Ивану всего год. Примечательно, что недавно певица хвасталась тем, как готовит дома блины.

А вот 18 апреля она отправилась на променад в поселке, где живет. Наталья предстала в стеганой куртке цвета экрю и джогерах. С ней был Пресняков, который оделся с женой в одном стиле. Пара гуляла за руки с младшим сыном, который был в пуховом комбинезоне.

«Вов, ну скажи! Сегодня супердень?» — спросила певица. «Супердень, супердень! Супер-супер-супердень», — стал петь Владимир.

А потом пара стала качать сына, не выпуская его ладошки из рук. Мальчику понравились такие игры.

«Какой довольный», — умилилась артистка.

Поклонники тоже пришли в восторг от трогательных кадров. «Ну просто чудесные», «Малыш так быстро растет», «У вас всегда такие позитивные прогулки», «Пресняков с вами молодеет», «Замечательная семья», «До чего милый малыш», «Как классно такое видеть», — прокомментировали пост подписчики.

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