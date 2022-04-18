Билеты продаются: Литвинова запланировала в России свой творческий вечер

Судя по всему, к лету артистка думает вернуться из Франции.

Рената Литвинова в последних числах зимы улетела из Россси во Францию. В Париже артистка начала новые проекты, включая работу над фильмом Демны Гвасалии, креативного директора Balenciaga, в котором она выступает в качестве актрисы.

А вот с деятельностью в Москве пока звезда завязала. Худруку МХТ имени Чехова Константину Хабенскому пришлось экстренно искать ей замену. Также были аннулированы гастроли в Санкт-Петербурге.

В то же время, окончательно рвать с Россией Рената Литвинова не планирует – в Москве у нее осталась пожилая мама, да и Хабенскому она выслала «больничный». А на творческий вечер Ренаты Литвиновой на ВДНХ в августе вовсю продаются билеты, звезда не стала его отменять, пишет КП.

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