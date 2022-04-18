Макеева, спасая любимого мужа, провела ночь в полиции

Актрисе Анастасии Макеевой пришлось провести ночь в полиции из-за 40-летнего поклонника по имени Марсель Сагитуллин. Мужчина до смерти влюблен в знаменитость и преследует ее уже несколько лет.

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Попытки увидеть ее и даже сделать предложение постепенно перешли в угрозы, особенно после того, как звезда вышла замуж за Романа Малькова. Мужчину несколько раз уже забирали в полицию и отправляли на лечение, но он все равно рано или поздно появляется рядом с Макеевой, пишет КП.

Во время гастролей в Санкт-Петербурге Сагитуллин вновь возник в зрительном зале, до этого предупредив артистку, что убьет и ее нынешнего мужа, и даже бывшего. Поэтому знаменитости ничего не оставалось делать, как обратиться за помощью.

«Полиция вызвала медиков, и парня увезли в больницу. Так что день мой начался в 8.00 и закончился в 3.00 в общении с полицейскими и психиатром», — рассказала Макеева.

Позже Анастасия написала в своем телеграме, что с ней связалась мама Сагитуллина и даже поблагодарила ее, что та усмирила ее сына.

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