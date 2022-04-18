Шарлотта — копия мамы: Миддлтон в небесно-голубом платье с эффектом стройности вывела в свет дочку и сына

Кейт Миддлтон уже больше 10 лет счастлива в браке с принцем Уильямом. Супруги исполняют королевские обязанности и регулярно появляются на важных встречах.

Примечательно, что этой весной они впервые за долгое время отправились в тур, посетив несколько стран в Центральной Америке. Герцогиня Кембриджская каждый раз впечатляла публику своими элегантными образами и даже позволила себе щегольнуть в шортах.

Тогда Миддлтон провела почти неделю в разлуке с детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Обычно супруги редко берут наследников с собой на мероприятия, но 17 апреля они решили вместе со старшими детьми отправиться в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке, где прошла пасхальная служба.

Кэтрин для такого случая выбрала платье на запах небесно-голубого цвета и аккуратную шапочку. Бархатные туфли-лодочки дополнили лук. Она подчеркнула свои тонкие щиколотки. К слову, такие наряды на запах визуально стройнят, делая талию тоньше.

С ней в одной гамме была одета Шарлотта. Шестилетняя девочка была в платье в цветочек и колготках. Образ дополнили кардиган и босоножки. А вот принц Уильям предстал в костюме, как и восьмилетний принц Джордж. К слову, наряд Миддлтон был сделан из переработанного тренча от Эмилии Уикстед.

«Виндзоры выглядят стильно. В качестве тематики своих нарядов герцог и герцогиня с детьми выбрали синий цвет. Кейт выглядела безупречно в одном из своих фирменных платьев-пальто. Наряд герцогини прекрасно сочетался с образом дочери», — сказала Миранда Холдер, основательница Feel Good Fashion Coach, пишет Daily Mail.

А вот публика была очарована детьми. Многие отметили, что Шарлотта растет копией мамы. Некоторые также увидели в ней черты королевы Елизаветы II. А вот принц Джордж с каждым годом становится все больше похож на папу, считают пользователи Сети.

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