Умер режиссер Леонид Хейфец на 88 году жизни

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«У нас есть несколько любимых игр»: Собчак призналась, что не дает пятилетнему сына гаджеты

Телеведущая отметила, что оградить ребенка от соцсетей не сможет и осознает это. При этом она делает все, чтобы у него было счастливое детство.