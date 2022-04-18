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Умер режиссер Леонид Хейфец на 88 году жизни

Народный артист известен своими театральными работами.

Умер режиссер Леонид Хейфец на 88 году жизни
Леонид Хейфец. Фото: Global Look Press

В 87 лет умер известный театральный режиссер Леонид Хейфец, сообщает ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

Советский и российский театральный режиссер и педагог являлся народным артистом России, лауреатом Госпремии РСФСР имени Станиславского, профессором ГИТИСа.

С его именем связывают целую страницу телевизионных интерпретаций русской классики: «Рудин» Тургенева (1970), «Обрыв» Гончарова (1973), «Вишневый сад» Чехова (1976), «Доходное место» Островского (1978).

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