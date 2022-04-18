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Треш-танцы: муж похудевшей Саши Черно из «Дома-2» подловил ее во время бешеной активности на кухне

Экс-участница проекта Саша Черно обожает эпатировать публику.

Треш-танцы: муж похудевшей Саши Черно из «Дома-2» подловил ее во время бешеной активности на кухне
Саша Черно. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно активно избавляется от лишнего веса. Саша потеряла уже пятьдесят килограммов и продолжает работать над тем, чтобы они уходили еще активнее.

Муж Саши Иосиф Оганесян подловил, как она выплясывает на кухне. Саша Черно при этом очень активно трясет всем телом, вероятно, считая, что вес таким образом будет уходить еще быстрее.

«Если худеть, то только так», — подписал Иосиф Оганесян видео с участием Саши Черно в микроблоге.

Свой треш-танец Саша Черно исполняет в домашней одежде — коротеньких шортах и топе.

Выглядит все довольно эпатажно. Но экс-участница «Дома-2» Саша Черно всегда любила удивлять публику своими демаршами. Этим же она занимается и после проекта.

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«Дом-2»жаркие танцыИосиф ОганесянпохудениеСаша ЧерноСаша Черно последние новости