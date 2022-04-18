«Милота, да и только»: Муцениеце засняла, как дочка Прилучного поет детскую песню

Агата Муцениеце является актрисой. Она уже длительное время снимается в кино. Ей большую известность принесла роль в сериале «Закрытая школа», а также в фильме «Тобол». Однако она также была женой Павла Прилучного.

Их считали одной из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе. Но в 2020 году они расстались. Тогда артистка призналась, что муж поднимал на нее руку.

Однако спустя время она возобновила с ним дружеские отношения. Агата воспитывает с ним двоих детей: девятилетнего Тимофея и шестилетнюю Мию. Не так давно актриса ездила на съемки в Дагестан, а вот за наследниками приглядывал Прилучный.

Порой он водит наследников на разные занятия, а также любит устраивать для них развлекательную программу. На этот раз Агата показала, как дочка поет. На видео малышка в пудровом костюме занимается с учителем. Она спела детскую песенку.

«Милота, да и только! Признавайтесь, кому захотелось манной каши после просмотра?» — написала актриса.

Поклонники восхитились тем, как поет Мия. Многие отметили, что у нее талант. «Какая сладкая девочка, а голосочек», «Солнышко», «Какая прелесть», «Какая милота», «Как приятно, когда дети в ноты попадают!», «Просто очаровательная», «Как она классно поет», «Ну прям круто! Преподаватель такой воодушевляющий», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что дочка Муцениеце также занимается балетом.

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