Настоящая Эльза: повзрослевшая дочь покойной Юлии Началовой предстала в образе героини из сказки

Вера Алдонина с успехом выступает на сцене, получая награды за свои роли.

Дочери покойной певицы Юлии Началовой Вере Алдониной 15 лет. Девочка унаследовала талант от своей звездной мамы.

Вера Алдонина отлично учится в школе, знает иностранные языки, поет и играет в спектаклях. Ее мечта — стать актрисой.

Не так давно Вера Алдонина сыграла роль Эльзы в постановке по сказке «Холодное сердце».

В соцсети появился снимок, на котором Вера Алдонина предстала в образе белокурой красавицы.

Поклонники пришли в восторг от нежного кадра с участием Верочки.

«Верочка — очень красивая», «Веруша, какая ты милая», «Наша сильная девочка. Не сдавайся судьбе! Милая королевочка, дай бог счастья тебе!» — высказались в Сети.

Напомним, Вера Алдонина получила диплом театрального фестиваля за лучшую женскую роль — роль Эльзы в спектакле «Холодное сердце».

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