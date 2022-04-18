«Весна пришла»: Бузова в шифоновом мини-платье с поясом Louis Vuitton и сапогах предстала в Москве

Телеведущая выбрала легкий наряд для прогулки по столице. Она обрадовалась солнечной погоде.

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Она прославилась, когда стала участницей «Дома-2». Карьера блондинки развивалась стремительно. Теперь она не только ведет несколько передач, дает концерты, но и порой снимается в кино.

Артистка может похвастаться моложавой внешностью. Она также любит носить яркие наряды. Недавно звезда отдохнула на море, а вот теперь она снова вернулась в Москву.

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Если раньше Бузова носила косухи и бомберы, то теперь она выбрала легкий наряд. Телеведущая решила похвастаться своим лифтолуком перед прогулкой.

Она предстала в шифоновом мини-платье с прозрачными вставками и модным пятнистым принтом. Лук дополнил кожаный пояс Louis Vuitton и сумкой того же бренда. А кожаные сапоги подчеркнули ее стройные ноги. Ольга обрадовалась тому, что в Москве потеплело.

«Кто привез тепло! Прогноз погоды от леди Бу. В Москву наконец-то вернулась я и вместе со мной прилетела весна! 11 градусов, солнечно, без осадков! Наконец-то весна пришла!» — заявила она.

Примечательно, что звезда недавно постройнела. Она заверила, что осталась в шаге от того, чтобы вернуться в форму. Поклонники восхитились тем, как выглядит Бузова. «Ну очень красивая», «Просто бесподобно», «Ох, Оля! Какое платье», «А у тебя наряд уже летний», «После отпуска похорошела», «Как тебе идет такой лучок», «Платье такое игривое, как ты сама», — прокомментировали кадры подписчики.

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