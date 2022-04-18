С модной челкой и улыбкой на лице: Дана Борисова показала повзрослевшую дочь

Полина встретилась с мамой на ужине.

Телеведущая Дана Борисова разместила в личном микроблоге свежее фото с дочкой Полиной. Светская львица светились довольной улыбкой.

Борисова отметила, что возле ее дома открыли новый ресторан. И телеведущая решила сводить дочку в заведение, чтобы накормить всем самым лучшим.

После сытного ужина Борисова вместе с наследницей сделали памятное фото. Полина улыбалась. А от этого счастлива была ее мама.

Кстати, телеведущая не боится того, что наследница уедет на учебу за границу.

Напомним, ранее Дана Борисова решилась на косметологическую операцию. Телеведущая сделала себе подтягивающие нити. Знаменитость отметила, что маски с фруктами и овощами ей больше не помогают.

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