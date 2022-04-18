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«Она исконно русский человек»: почему Пугачева обязательно вернется в Россию

Своими мыслями по этому поводу поделилась модельер Аллы Пугачевой Люжена Павлова.

«Она исконно русский человек»: почему Пугачева обязательно вернется в Россию
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева в Вербное воскресенье 17 апреля впервые за долгое время вышла на связь из Израиля. Народная артистка поздравила своих поклонников с праздником и показала миру, что она жива, здорова и счастлива.

Судя по выставленным в социальные сети кадрам, Алла Пугачева сменила тональность — она уже не гневается на тех, кто радовался ее отъезду, а просто наслаждается жизнью и обществом близких. Правда о том, когда она собирается назад, певица рассказывать не стала.

Алла Пугачева с детьми. Фото: соцсети

Модельер Люжена Павлова, которая снабдила звездное семейство Примадонны целой коллекцией своих шарфов, высказалась, что артистка обязательно вернется в Россию.

«Алла Борисовна просто не сможет жить вдали. Она исконно русский человек, она здесь всю жизнь прожила. Вы знаете, все равно душа будет рваться, я знаю, кто бы нам что не говорил, что где-то хорошо и замечательно, березы русские не заменить», — процитировала «Экспресс газета» Павлову.

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