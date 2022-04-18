«Мохнатый нянь»: Наталья Фриске запечатлела укутанную в розовый плед дочку со своей собачкой

Наталья Фриске раньше была певицей, а теперь она работает в салоне красоты. У нее не хватило терпения, чтобы продолжать карьеру солистки группы «Блестящие». А вот ее сестра Жанна стал знаменитой и построила успешную карьеру артистки, но умерла в 40 лет.

У нее остался сын Платон, который теперь живет с папой Дмитрием Шепелевым. А вот с бабушкой и дедушкой он не видится, так как отец против.

Но в апреле Наталья стала мамой. Она давно об этом мечтала. Сестра певицы теперь растит дочку Луну. С отцом малышки Александром Титовым она рассталась во время беременности.

Примечательно, что пока новоиспеченная мама живет в родителями. На днях она устроила для девочки первую фотосессию. А вот теперь Фриске поделилась трогательными кадрами. Она запечатлела дочку в розовом вязаном пледике на кровати. За малышкой наблюдала ее собака.

«Мохнатый нянь», — умилилась она.

Поклонники тоже пришли в восторг. Многие отметили, что у нее прекрасная наследница и хорошая семья. «Ну это очень мило», «Какая красота», «Ой, животные очень умные», «У вашей дочки столько любви и заботы», «Классный пес», «Да, она растет в счастье», «Вы теперь счастливая мама», «Как круто», «Очень трогательно «Слов нет», «Одни эмоции», — прокомментировали пост подписчики.

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