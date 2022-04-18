Светлана Немоляева рассказала о первой встрече с Олегом Табаковым

Звезда «Служебного романа» Светлана Немоляева рассказала, как познакомилась с режиссером Олегом Табаковым. Произошло это, по ее словам, во время его обучения на втором курсе Школы-студии МХАТ.

«Простой худенький вихрастый мальчишка с очками на носу. Он мне сказал: «Я слышал, что педагоги про тебя говорили: «Вот эту девочку надо взять». Я — Олег Табаков. А ты, я уже знаю, — Света Немоляева. Давай познакомимся». Я его выслушала, но все равно пошла в Щепку, — рассказала актриса «АиФу»

Это сейчас 85-летняя Светлана Немоляева является примером для тысяч начинающих артистов. Актриса знаменита и любима зрителями, но когда-то ее кинематографическая карьера находилась под угрозой.

Впервые Немоляева прославилась в 1958 году, когда сыграла Ольгу Ларину в экранизации «Евгения Онегина». Казалось, что после такого удачного старта, отбоя от предложений не будет. Однако звезда раз за разом не проходила пробы в фильмы, которые потом становились хитами.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.