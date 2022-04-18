«Агрессивно настроены»: королева Елизавета отказалась от любимых свечей из России

Возможно, многие не знали, но английская королева Елизавета много лет подряд заказывала свечи к своему двору из Новосибирской области.

Однако в связи с обострившейся русофобией, европейские заказчики начали писать гадости, и свечное дело пришлось перекраивать.

Свечи для королевы делала 55-летняя жительница села Бурмистрово Алла Михайловна. Она также продавала свою продукцию на онлайн-платформах. Стоимость каждой варьировалась от 42 до 59 долларов без учета затрат на доставку.

«Стали писать гадости, мол, не берите у нее свечи, она русская. Пришлось отправить несколько точек на временные каникулы. Со многих интернет-площадок временно ушли. Остался только один американский сайт. С него и идут заказы, — уточняет Алла Михайловна сайту kp.ru. — Отвалилось много европейских стран: люди там агрессивно настроены. Италия, Франция, Испания, Германия — все перестали покупать».

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