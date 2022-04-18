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«Приятно получить такое?»: Курбан Омаров прошелся по Алле Пугачевой, поздравившей поклонников с Вербным воскресеньем

Бывший муж Ксении Бородиной спровоцировал обсуждение поступка Примадонны.

«Приятно получить такое?»: Курбан Омаров прошелся по Алле Пугачевой, поздравившей поклонников с Вербным воскресеньем
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров успевает буквально все.

Он погряз в публичных разборках с бывшей женой, позвал на встречу ее нынешнего избранника и своего экс-приятеля, да еще и решил организовать травлю Аллы Пугачевой в своем телеграм-канале.

Курбан Омаров разместил видео, которое в минувшее воскресенье в своем микроблоге опубликовала Алла Пугачева.

В кадре она запечатлена в ресторане с бокалом вина в руке. Примадонна вышла на связь из Израиля, чтобы поздравить поклонников с православным праздником.

«После долгого молчания Алла Борисовна поздравляет православных с Вербным воскресеньем из Израиля. Всем приятно получить такое поздравление?» — поинтересовался в телеграм-канале Курбан Омаров.

Большинство подписчиков его не поддержали, попросив не совать нос в жизнь великой певицы Аллы Пугачевой.

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