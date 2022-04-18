«Приятно получить такое?»: Курбан Омаров прошелся по Алле Пугачевой, поздравившей поклонников с Вербным воскресеньем

Экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров успевает буквально все.
Он погряз в публичных разборках с бывшей женой, позвал на встречу ее нынешнего избранника и своего экс-приятеля, да еще и решил организовать травлю Аллы Пугачевой в своем телеграм-канале.
Курбан Омаров разместил видео, которое в минувшее воскресенье в своем микроблоге опубликовала Алла Пугачева.
В кадре она запечатлена в ресторане с бокалом вина в руке. Примадонна вышла на связь из Израиля, чтобы поздравить поклонников с православным праздником.
«После долгого молчания Алла Борисовна поздравляет православных с Вербным воскресеньем из Израиля. Всем приятно получить такое поздравление?» — поинтересовался в телеграм-канале Курбан Омаров.
Большинство подписчиков его не поддержали, попросив не совать нос в жизнь великой певицы Аллы Пугачевой.
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