«К карьере дочери не прикладывала руки»: Киркоров заговорил об уехавшей в Израиль Пугачевой

Филипп Киркоров во время шоу «Маска» дал понять, что в восторге от старшей дочери и внуков бывшей супруги Аллы Пугачевой.

В минувшее воскресенье, 17 апреля, в эфире НТВ был разоблачен девятый по счету участник шоу «Маска». Им стал Козерог, в костюме которого, как выяснилось, выступал Никита Пресняков.

Председатель судейской коллегии шоу «Маска» Филипп Киркоров с первых выпусков третьего сезона твердил, что Козерог — это внук его бывшей жены Аллы Пугачевой.

Перед тем, как разоблачить Козерога, Филипп Киркоров еще раз озвучил свою версию, восхитившись Аллой Пугачевой и ее талантливыми наследниками.

«Я уверен, что в маске тот, кого я знаю с самого детства, — внук великой певицы. Если б не она, его бы не было. Хотя к его карьере, как и к карьере своей дочери она никогда не прикладывала своей руки. Они все в своей жизни сделали сами. За что им честь и хвала — что Кристине, что Никите», — сказал Филипп Киркоров.

Ну а когда Козерог уже снял Маску, поп-король поинтересовался, была ли семья Пугачевой в курсе участия Никиты Преснякова в проекте НТВ.

«Скажи мне одно — мама знала?» — спросил Филипп Киркоров. «Никто не знал», — ответил Никита Пресняков.

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