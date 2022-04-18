У Птахи родился второй ребенок

Исполнитель Птаха стал дважды отцом. На днях знаменитость забрал из роддома возлюбленную Лану с дочерью.

Примечательно, что артист бросил свою первую дочь Николь. Малышке было три года, когда артист перестал общаться с девочкой и ее матерью.

В отношениях с моделью Ланой, Птаха стал более ответственным в отношении своих наследников. Да и связью с любимой женщиной он теперь дорожит больше.

«Боже, как же я тебя люблю!» — подписала снимок с дочкой 31-летняя модель в личном микроблоге.

«Ура, свершилось! Малышке всего самого хорошего, а вам, Ланочка, скорейшего восстановления», «Какое счастье! Пусть кроха растет здоровой и счастливой», «Шикарные новости! Желаем вашей семье мира и благополучия», — написали поклонники знаменитостей.

Напомним, ранее Птаха во время участия в шоу «Последний герой» заявил о желании завести ребенка. К артисту на проект приехала его возлюбленная Лана. Знаменитости сели на берегу моря и поговорили о серьезных планах на будущее.

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