Ляйсан Утяшева показала себя на последнем сроке беременности

Гимнастка вспомнила, какой была раньше.

Телеведущая и жена Павла Воли – Ляйсан Утяшева – разместила в личном микроблоге фотографии из архивного альбома. Примечательно, что этим знаменитость вызвала подозрения о беременности.

За последнее время Утяшева не поправлялась. Поэтому Ляйсан выглядит, как и до рождения своих двоих детей: стройной и молодой. Поклонники гимнастики с трудом различают, на каких фото знаменитость находится в более зрелом возрасте.

Ляйсан опубликовала архивные снимки с большим животом в личном микроблоге. А фанаты подумали, что гимнастка скрывала от них третью беременность. На самом же деле Утяшева просто практически не изменилась со времен беременности дочерью и сыном.

Напомним, ранее Ляйсан Утяшева запечатлела Павла Волю с сыном Юлианны Карауловой на руках. Дети Воли и Утяшевой уже выросли, а знаменитостям иногда хочется понянчиться с совсем крошеными детьми.

Поэтому Павел Воля с удовольствием укачивал на руках наследника певицы Юлианны Карауловой.

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