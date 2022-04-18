Наталья Фриске встретилась в роддоме с избранником, с которым была в ссоре

Сестра Жанны Фриске выписалась после появления на свет дочери с редким именем.

Дочь отца Жанны Фриске – Наталья Фриске – раскрыла отца своего ребенка. Александр Титов вместе с родителями Фриске пришел забирать возлюбленную из роддома.

Фриске начала встречаться с Титовым в начале прошлого года. Об этом она сообщила в личном микроблоге. Поклонникам Натали Фриске известно совсем немного об избраннике сестры Жанны Фриске. Стало понятно, что Титов является отцом новорожденной дочери Фриске.

Избранник Натальи работает мужским парикмахером в салоне красоты. Он старше Фриске на два года.

Во время выписки из роддома Титов встречал возлюбленную с дочкой огромным букетом гипсофил.

«Я не могу передать ощущения, это великолепно!» — поделился отец дочери Фриске в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Напомним, ранее Наталья Фриске рассказала, почему не родила дочь в день рождения Шепелева. Сестра Жанны Фриске не желала выделять дату, которая ассоциируется у нее с нелюбимым человеком.

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