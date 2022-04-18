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«Представляешь, как красиво»: Киркоров на шоу «Маска» признался, что поторопился назвать дочь Аллой-Викторией

Филипп Киркоров сделал неожиданное заявление в эфире телеканала НТВ.

«Представляешь, как красиво»: Киркоров на шоу «Маска» признался, что поторопился назвать дочь Аллой-Викторией
Филипп Киркоров на шоу «Маска». Фото: PR НТВ

После выступления Мухомора в десятом выпуске шоу НТВ «Маска» член жюри Регина Тодоренко привычно заговорила о своей бабушке.

Женщина, по словам Регины Тодоренко, фанатеет от Мухомора и его голоса. К ней примкнули и подружки.

«Моя бабушка Наташа будет всегда рада с вами спеть. А вот Валенсия Максимовна может сделать массаж ног», — объявила Мухомору Регина Тодоренко.

Услышав эти слова, не смог молчать Филипп Киркоров. Ему очень понравилось имя подруги бабушки Тодоренко. Он даже заявил, что хотел бы так назвать свою дочку Аллу-Викторию.

«Боже, какое красивое имя! — воскликнул Филипп Киркоров. — Если бы я знал раньше, я бы дочку так назвал. Представляешь, как красиво — Валенсия Филипповна!»

«Очень красиво», — согласилась с ним Регина Тодоренко.

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