«Была мысль, что все знают, кто в костюмах»: певец Шура удивлен уровню секретности на шоу «Маска»

Певец Шура принял участие в проекте НТВ в костюме Бычка и был поражен тем, как устроено самое охраняемое шоу изнутри.

Певец Шура стал приглашенной звездой шоу «Маска». В десятом, полуфинальном, выпуске проекта НТВ он выступил в костюме Бычка, исполнив хит Аллы Пугачевой «Мал-помалу».

В беседе с Teleprogramma.pro певец Шура признался, что не ожидал увидеть такой высокий уровень секретности и организации шоу «Маска».

«Была у меня мысль, что все на самом деле знают, кто в костюмах. Но только когда увидел все своими глазами, понял: «Е-мое, так это все правда, ведь реально никто не знает, поэтому и эмоции такие живые». Мне и моему директору в машину принесли толстовки с капюшоном и маски, в которых надо было перемещаться по коридорам, мы подписали согласие о неразглашении, штраф очень большой», — рассказал Шура Teleprogramma.pro.

Напомним, в десятом выпуске шоу «Маска» был разоблачен Козерог. Им оказался внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков.

Во второй полуфинал проекта вышли пять участников – Анубис, Мухомор, Пчела, Монстрик и Дракон.

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