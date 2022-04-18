«Все растерял»: Дмитрий Шепелев поделился неудачами на теннисном корте

Бывший зять Владимира Фриске – Дмитрий Шепелев – заявил, что потерпел неудачу. Примечательно, что знаменитость смог вынести из этого важный урок.

Шепелев обожает теннис. Дмитрий играет почти, как профессионал. Однако телеведущему пока еще есть, чему учиться.

«Вчера играл теннисный матч. Играл хорошо для себя, лучше, чем обычно. Я выигрывал со счетом 5-1 по сетам и со счетом 40:15 в гейме. Для тех, кто в теме, это один шаг от победы. Что может произойти, думал я. Считай, победил. Расслабился, стал играть мягче, начал бояться ошибиться и, как результат, все растерял, проиграл 5-6. Я был просто потрясен. Невероятно. Сложно поверить, что такое вообще возможно», – заявил телеведущей в своем микроблоге.

больше по теме Новый скандал: почему Дмитрий Шепелев отказался прощать родителей Жанны Фриске У телеведущего есть на это пять причин.

«Никогда не ослабляй хватку, особенно если выигрываешь. Надо давить до конца. Это очень полезный урок, за который я очень благодарен», – резюмировал Шепелев.

Напомним, ранее Дмитрий Шепелев поделился историй со своими собаками. Знаменитость всегда переживает, когда приходится перевозить питомцев на самолете. У Шепелева постоянно случаются неприятности в аэропортах из-за собак.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.