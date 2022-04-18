Как Алла выглядит в Израиле? 73-летняя Пугачева в сарафане смоделировала фигуру, стянув талию

Алла Пугачева с шиком отметила свое 73-летие. В гостях у Примадонны был замечен и музыкант Андрей Макаревич. Певица уже второй месяц живет в Израиле с семьей. Шоумен Максим Галкин планирует дать гастрольный тур с юмористическим шоу, выступив от Тель-Авива до Иерусалима. Поговаривают, что для двойняшек Гарри и Лизы звездная мама присматривает школу. Правда, сама Примадонна утверждала, что об эмиграции и речи не идет, она обязательно вернется обратно, на родину.

На вечеринке по случаю своего дня рождения Алла Пугачева покрасовалась в шифоновом сарафане оливкового оттенка, отдав предпочтение струящейся ткани. Певица распахнула ворот платья, стянув при этом стройную талию широким белым ремешком. Таким образом, Примадонна умело смоделировала фигуру, скрыв изъяны под свободным облачением. Изюминкой аутфита певицы стали белые ботинки «челси» на тракторной подошве — хит весеннего сезона.

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