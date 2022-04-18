Весело живется: Алла Пугачева отметилась сразу на двух вечеринках в Израиле

Певица Алла Пугачева отпраздновала день рождения и Вербное воскресенье в компании друзей.

Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой почти два месяца назад уехала в Израиль.

Ранее певица заявляла, что в этой стране ей нужно просто подлечиться. Но судя по всему, со здоровьем у Аллы Борисовны все прекрасно. В Израиле она живет весело, посещает вечеринки, красиво одевается.

В Сеть попали доказательства беззаботной жизни Аллы Пугачевой в Израиле. Две фотографии — с празднования дня рождения Примадонны, который отмечался 15 апреля. В кадре она предстала в платье оливкового оттенка и белых массивных ботинках.

Рядом с Аллой Пугачевой друзья — Андрей Макаревич с женой, еще одна семейная пара и дочка Лиза Галкина. Выглядит Алла Пугачева, как всегда, роскошно. На ее лице счастливая улыбка.

А накануне, 17 апреля, Алла Пугачева сама поделилась видео в микроблоге.

В кадре она предстала в ресторане с друзьями, детьми Гарри и Лизой и мужем Максимом Галкиным. Компания праздновала Вербное воскресенье.

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