Никита Пресняков: «Моя жена сразу узнала Наталью Подольскую в костюме Осьминога»

Никита Пресняков стал участником популярного проекта НТВ «Маска». Певец признался нашим журналистам, что расстроился, когда его разоблачили. Он приготовил номера на финал, но, к сожалению, не судьба.

Кстати, в «Маске» также участвовала жена отца Преснякова — Наталья Подольская. Она выступала в костюме Осьминога. Певец признался, что не узнал ее.

«Честно скажу, я не догадался, что в Осьминоге Наташа, а вот моя жена Алена сразу сказала: «Там на 100% она, это ее голос». И тогда уже я стал прислушиваться и понял, что она права», — рассказал Пресняков Teleprogramma.pro.

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