Максим снимал? Поклонники обсуждают фото Пугачевой с дня рождения в Израиле, на которых нет Галкина

В Сеть попали фотографии с празднования дня рождения Аллы Пугачевой в Израиле, где певица с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой живет уже почти два месяца.

На снимках, которые разместил фанатский аккаунт, Алла Пугачева предстала в окружении друзей и за руку с дочкой Лизой Галкиной. Максима Галкина на фото нет.

Вместо мужа Алла Пугачева нежно обнимает музыканта Андрея Макаревича. Рядом запечатлена супруга фронтмена группы «Машина времени», которая недавно родила ему сына.

Поклонники Аллы Пугачевой и Максима Галкина разволновались, не увидев на фото шоумена. Они недоумевают, почему в такой день он не позировал рядом с женой.

Впрочем, некоторые предположили, что именно Максим Галкин и сделал фотографии, которые стали достоянием общественности.

Напомним, певице Алле Пугачевой 15 апреля исполнилось 73 года.

больше по теме Алла в обнимку с Макаревичем: в Сеть попали фотографии с празднования дня рождения Пугачевой в Израиле Певица Алла Пугачева отметила свой праздник в кругу друзей и семьи.

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