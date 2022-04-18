«Мы тебя не любим»: Инна Маликова в честь дня рождения Валерии показала архивное фото

Исполнительница Инна Маликова разместила в личном микроблоге кадры с артисткой Валерией. Таким образом знаменитость поздравила коллегу и подругу семьи с днем рождения.

Напомним, 17 апреля Валерия отметила свое 54-летие. Певица дала концерт накануне своего дня рождения. А сам праздник отметила с близкими людьми.

Инна Маликова давно дружит с семьей Валерии. Поэтому сестра Дмитрия Маликова не могла не поздравить артистку с днем рождения. Маликова поделилась архивным фото с красавицей Валерией и другими певицами.

«С днем рождения, наша прекрасная, любимая, солнечная Лерочка! Мы тебя не любим, мы тебя обожаем», — написала Инна.

К слову, Инна Маликова в этом году отметила только 45-летие. Несмотря на разницу в возрасте, певица находит общий язык с коллегой.

Напомним, ранее Инна Маликова позировала в модном твидовом костюме с микроюбкой и укороченным топом. Знаменитость с соведущей Ольгой Орловой приготовилась к очередному выпуску программы «Скажи, подруга».

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