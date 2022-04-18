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Стройная красотка: Стеша Маликова завязала футболку модным узлом и оголила плоский животик

Дизайнер подчеркнула спортивную фигуру правильным аутфитом.

Стройная красотка: Стеша Маликова завязала футболку модным узлом и оголила плоский животик
Стефания Маликова. Фото: соцсети

Дочь Дмитрия Маликова — Стефания Маликова — разместила в личном микроблоге кадры плоского животика. Знаменитость готовится к лету и приводит мышцы в тонус.

Стефания запечатлелась с букетом цветов. Маликова спряталась за растениями в большой стеклянной вазе. Розовые цветы закрыли лицо Стеши, но не утаили плоский животик.

Маликова занимается шесть раз в неделю в зале. Стройная блондинка мечтает набрать мышечную массу, поэтому старается на тренировках. Пышные формы Стеша пока не приобрела, но зато добилась плоского живота.

Маликова завязала белоснежную футболку и оголила пресс. Стеша выбрала штаны с низкой талией. Поэтому загорелая Маликова еще больше обнажила живот.

Стефания Маликова и ее идеальней животик. Фото: соцсети
Стефания Маликова и ее идеальней животик. Фото: соцсети

Напомним, ранее Стефания Маликова в черном платье мидакси из атласа отправилась в театр. Дочь Дмитрия Маликова выбрала наряд с пикантным вырезом в зоне декольте. Это добавило изюминку вечернему образу. Знаменитость добавила к аутфиту элегантную сумочку.

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Дмитрий МаликовЗвездные детиИдеальная фигурароссийские дизайнерыСтефания Маликова